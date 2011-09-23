Луческу розкрив козирі перед матчем з «Динамо»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ сподівається, що завтра у матчі Чемпіонату України з футболу «Динамо» - «Шахтар» у Києві арбітр не призначить пенальті «гірникам».

Про це він сказав журналістам на відкритому тренуванні команди, повідомили у прес-службі «Шахтаря».

Згідно з повідомленням, М.ЛУЧЕСКУ відзначив, що «в першу чергу, хотілося б, щоб гра не розпочалася з якогось пенальті в наші ворота».

«Якщо цього не станеться, ми спробуємо зіграти на високому рівні. Думаю, що гра буде рівна», - додав М.ЛУЧЕСКУ.

Він висловив задоволення тим, що судити зустріч буде Віктор ШВЕЦОВ, оскільки «арбітр такого рівня не допустить помилок, які були, наприклад, у грі «Динамо» з «Чорноморцем».

«Здається, це найбільш кваліфікований арбітр в Україні на сьогодні, найуважніший. І він знає, як інтерпретувати правила для користі футболу», - сказав М.ЛУЧЕСКУ про В.ШВЕЦОВА. При цьому наставник «Шахтаря» пожалкував, що через помилки арбітрів «очки втрачаються, а арбітри потім дискваліфікуються, і ніхто не знає, кого дискваліфіковано і наскільки».

«Однак очки втрачено, і їх вже не повернути. Головне, щоб рефері, який буде на полі, відповідав рівню і просто судив гру двох команд», - підкреслив М.ЛУЧЕСКУ.

Він також нагадав, що «Динамо» вигравало у «Шахтаря» матчі, які, «за великим рахунком, нічого не значили». «Ми ж перемагали, коли вирішувалася доля якогось титулу або проходу далі», - заявив наставник «гірників».

М.ЛУЧЕСКУ вважає, що перед матчем «Динамо» має такі козирі, як «потужність і супермотивація», оскільки за останні роки вони практично нічого не вигравали». «Якщо, звичайно, не брати до уваги Суперкубок, який, так скажімо, не дуже важливий титул. Отже, має бути гра між супермотивованою і дуже організованою командою, якою є «Шахтар», - зробив прогноз М.ЛУЧЕСКУ. При цьому він додав, що матч транслюватиметься в багатьох країнах Європи, і хотілося б, «щоб гра була дуже видовищною».