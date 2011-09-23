Платіні: Україна й Польща впоралися, ми задоволені

Президент УЄФА Мішель Платіні вважає, що Україна й Польща впоралися з підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це він сказав, виступаючи в четвер на засіданні виконавчого комітету УЄФА в кіпрському місті Лімасолі, з посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє "Українська правда".

"Від самого початку організація Євро-2012 була справжнім випробуванням для Польщі й України, і з цим випробуванням вони, безумовно, впоралися", - заявив Платіні.

"Прогрес очевидний. Раніше ці країни ніколи не проводили в себе турніри подібного масштабу, тому ми надавали їм усіляку підтримку. Ми дуже задоволені і сподіваємося, що в 2012 році все буде в порядку", - зазначив він.

"Найбільше нам не терпиться побачити захопливі матчі за участю відмінних гравців. Саме це і є головною метою Євро", - наводить слова Платіні офіційний сайт УЄФА.

26-27 вересня Україну з робочим візитом відвідає делегація керівництва УЄФА на чолі з Платіні. У перший день вони відвідають Львів, Донецьк і Харків, а 27 числа - Київ