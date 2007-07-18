Воронін забив два голи за Ліверпуль

Андрій Воронін відкрив рахунок голам за "Ліверпуль".

Вчора в Гренхені, Швейцарія, "Ліверпуль" провів товариську зустріч з бронзовим призером Бундесліги, "Вердером", повідомляє СпортОбоз. Вже на четвертій хвилині матчу капітан "червоних" Андрій Воронін, перехопивши передачу захисника, вийшов один на один, обіграв кіпера і послав м`яч у порожні ворота.

"Вердер" досить таки швидко відігрався. Шиндлер через дві хвилини відновив рівновагу. Проте на 14-ій хвилині гарматний постріл Ріїсе з 30-ти метрів повернув лідерство "червоним".

У другому таймі Андрій Воронін закріпив перевагу "мерсисайдців", забивши гол на 61-ій хвилині після передачі Хабі Алонсо. Опісля дві хвилини Андрій поступився місцем на полі Фернандо Торресу, який дебютує за "Ліверпуль". Торрес був близький до дебютного гола, проте не зміг реалізувати два відмінні моменти.

А за 6 хвилин до кінця матчу "Ліверпуль" забив четвертий м`яч, тільки на цей раз юний Стівен Дербі вразив свої ворота після небезпечного прострілу Матіаса Алмейди. Остаточний рахунок в матчі - 3:2 на користь "Ліверпуля".

Наступний матч "Ліверпуль" проведе у п`ятницю, 20 липня - протистояти підопічним Рафи Бенітеса буде французький "Осер".

Ліверпуль - Вердер Бремен 3 : 2

Ліверпуль: Карсон, Ріїсе, Хююпія, Палетта, Фіннен, Ель Жар, Джеррард, Гоббз, Пеннант, Крауч, Воронін (капітан)

Виходили на заміну - Аггер, Бабель, Куйт, Бенаюн, Каррагер, Дербі, Арбелоа, Фернандо Торрес, Михайлов, Хабі Алонсо, Сіссоко

Вердер: Візе, Бауманн, Фрітц, Розенберг, Андреасон, Альберто, Фрінгс (капітан), Боровські, Німайєр, Шульц, Шиндлер

Виходили на заміну - Бішофф, Враньєш, Лонінг, Пеллац, Алмейда, Йенсен, Воме