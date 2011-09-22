На Волині вперше відбудуться змагання з драгонботу. Участь у них візьмуть 6 команд з України, в тому числі, волинська команда «Західний вітер», а також професійні спортсмени та аматори з Польщі та Білорусі.

Як розповіли УНІАН організатори, змагання відбудуться 25 вересня на Ковельському водосховищі. Під час змагань можна буде і спостерігати за участю команд у турнірі, і спробувати себе у драгонботі, і поспілкуватися з членами Волинської федерації з веслування на човнах «Дракон». Але головна мета організаторів змагань – залучити громадськість до занять драгонботом, а також надати корпоративного духу цьому виду спорту.

«Дракон» - велике 20-місне каное, яке має голову дракона й хвіст. Спереду сидить барабанщик, який б’є у великий барабан, задаючи ритм греблі для всього екіпажу. Двадцять гребців працюють веслами, сидячи на спеціальних сидіннях, по десять з кожного боку. На кормі перебуває керманич, чиє завдання - керувати великим стерновим веслом, закріпленим у спеціальному кочеті на кормі.

Драгонбот (офіційна назва спорту), походить від назви човна «Дракон». Офіційні змагання проводяться на 20-місних човнах на дистанціях 200, 500, 1000 і 2000 метрів в чоловічому, жіночому і змішаному (мікст) класах.

Цей вид спорту походить з Китаю. Сьогодні в Азії та Європі веслуванням на «Драконах» займається близько 150 мільйонів людей. Драгонбот планують включити до списку олімпійський видів спорту.