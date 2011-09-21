Футбольна асоціація винахідливо покарала фанатів "Фенербахче"

Один з провідних турецьких футбольних клубів "Фенербахче" зіграв матч перед жінками і дітьми, повідомляє Бі-бі-сі. Так футбольна асоціація країни покарала фанатів клубу, які зірвали попередню гру з донецьким "Шахтарем", вибігши на поле.

Під час матчу "Фенербахче" і "Манісаспор" на стадіоні були присутні 41 тисяча глядачів, серед яких не було жодного чоловіка.

Після зустрічі футболісти зізналися, що ніколи ще не грали в такій дружній атмосфері, коли глядачі аплодували обом командам.