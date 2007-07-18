Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го відбіркового раунду

Зустрічі у відповідь пройдуть 24 і 25 липня

Результати перших матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Ельфсборг" (Швеція) - 0:0; "Мурата" (Сан-Маріно) - "Тампере Юнайтед" (Фінляндія) - 1:2 "Зета" (Чорногорія) - "Каунас" (Литва) - 3:1; ТНС (Вельс) - "Вентспілс" (Латвія) - 3:2; АПОЕЛ (Кіпр) - БАТЕ (Білорусія) - 2:0; "Хазар" (Азербайджан) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 1:1; "Олімпі" (Грузія) - "Астана" (Казахстан) - 0:0. Зустрічі у відповідь пройдуть 24 і 25 липня. Радіо Свобода

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