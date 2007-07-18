Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го відбіркового раунду

08:33, 18 липня 2007
Спорт
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Зустрічі у відповідь пройдуть 24 і 25 липня

Результати перших матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Ельфсборг" (Швеція) - 0:0;

"Мурата" (Сан-Маріно) - "Тампере Юнайтед" (Фінляндія) - 1:2

"Зета" (Чорногорія) - "Каунас" (Литва) - 3:1;

ТНС (Вельс) - "Вентспілс" (Латвія) - 3:2;

АПОЕЛ (Кіпр) - БАТЕ (Білорусія) - 2:0;

"Хазар" (Азербайджан) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 1:1;

"Олімпі" (Грузія) - "Астана" (Казахстан) - 0:0.

Зустрічі у відповідь пройдуть 24 і 25 липня.

Радіо Свобода

 

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