Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го відбіркового раунду
08:33, 18 липня 2007Спорт
1242
Зустрічі у відповідь пройдуть 24 і 25 липня
Результати перших матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:
"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Ельфсборг" (Швеція) - 0:0;
"Мурата" (Сан-Маріно) - "Тампере Юнайтед" (Фінляндія) - 1:2
"Зета" (Чорногорія) - "Каунас" (Литва) - 3:1;
ТНС (Вельс) - "Вентспілс" (Латвія) - 3:2;
АПОЕЛ (Кіпр) - БАТЕ (Білорусія) - 2:0;
"Хазар" (Азербайджан) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 1:1;
"Олімпі" (Грузія) - "Астана" (Казахстан) - 0:0.
Зустрічі у відповідь пройдуть 24 і 25 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter