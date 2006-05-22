Ахметов оприлюднив бюджет ”Шахтаря”

Бюджет футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) у 2004/2005 рр. склав 84,5 млн. доларів. Про це заявив президент клубу Рінат АХМЕТОВ, повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря".

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що "бюджет клубу - прозорий, він усім зрозумілий і ясний". "Я десь читав про бюджет футбольного клубу «Шахтар». Писали, що він становить 30-40 мільйонів. Бюджет клубу - прозорий, він усім зрозумілий і ясний", - сказав Р.АХМЕТОВ.

На його думку, "з грошима команду можна не зробити, але без грошей її неможливо зробити". "Якщо прийшли інвестори, які хочуть інвестувати в команду великі кошти, професійні менеджери, які відстежуватимуть ефективність вкладених коштів, то, мені здається, ось з цього складається успіх. А для цього необхідно любити футбол більш ніж гроші", - вважає Р.АХМЕТОВ.

Він також зазначив, що хоче "витрачати менше, і щоб команда грала краще". "А виходить, що я повинен витрачати більше, щоб команда, дай Боже, грала не гірше", - додав Р.АХМЕТОВ.