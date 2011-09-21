СБУ сама вирішить, кого пускати на Євро-2012

СБУ перевірятиме учасників та офіційних гостей Євро-2012, перш ніж дозволити акредитацію і допуск на об’єкти турніру під час чемпіонату.

Про це інформаційному центру «Україна-2012» повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Володимир ХІМЕЙ.

За його словами, всіх цих людей СБУ перевірить з метою виявлення серед них потенційних зловмисників. У разі отримання такої інформації особи будуть позбавлені допуску на офіційні об’єкти, повідомив перший заступник голови служби.

«Одним із завдань СБУ є акредитація учасників та офіційних гостей чемпіонату. Ми працюватимемо із стюардами, представниками приватних компаній, які залучатимуться для охорони гостей УЄФА, журналістами та іншими, хто матиме офіційний пропуск на об’єкти турніру», - пояснив В.ХІМЕЙ.

При цьому він зазначив, що основне завдання СБУ на стадіонах - не допустити скоєння терактів шляхом використання вибухівки, зброї. Тобто, фахівці відомства під час матчів Євро-2012 перебуватимуть у «контрол-румі» разом із представниками міліції, МНС, медиками та іншими.