У Кременчуці для гри з "Динамо" ставлять додаткові трибуни

У Кременчуці Полтавської області для гри «Динамо» (Київ) із місцевою футбольною командою «Кремінь» в рамках 1/16 фіналу Кубка України на стадіоні встановлюють додаткові трибуни.

Про це повідомив мер Кременчука, президент ФК «Ворскла» Олег БАБАЄВ.

За його словами, остання гра «Динамо» із «Кременем» проводилася 14 років тому, коли місцеві футболісти виступали у вищій лізі національного чемпіонату

«Наш новий комунальний стадіон «Кремінь» вміщає лише 1500 чоловік. За рахунок тимчасових трибун розширимо його на 750 місць, постараємося хоч трохи задовольнити інтерес публіки. Квитки на матч вже, як мені відомо, розкуплені», - сказав О.БАБАЄВ.

Сама гра відбудеться 21 вересня.

О.БАБАЄВ повідомив, що з Києва приїде основний склад ФК «Динамо».

«”Кремінь” налаштований на перемогу. Може динамівці будуть розслаблені, що грають з командою другої ліги, і, Бог дасть, ми виграємо», - сказав О.БАБАЄВ.