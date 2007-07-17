Київ цього тижня приймає Європейські ігри з неолімпійських видів спорту

У Києві з 21 по 23 липня проходитимуть перші Європейські ігри з неолімпійських видів спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час “гарячої лінії” у Клубі Кабінету міністрів повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ.

За словами В.КОРЖА, на ігри запрошено близько 700 спортсменів, які будуть змагатися у 15 видах спорту, а також 300 офіційних представників з різних країн світу.

Крім того, міністр повідомив, що штаб-квартира організації Європейських ігор буде розташовуватись саме у Києві.

За словами В.КОРЖА, урочисте відкриття перших Європейських ігор з неолімпійських видів спорту відбудеться 21 липня о 21.00 на Михайлівській площі.