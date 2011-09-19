Мінським хокеїстам для перельотів виділили "Боїнг"

Хоккеїстам мінського "Динамо" керівництво клубу виділить літак "Боїнг-737" для перельотів на матчі чемпіонату Континентальної хокейної ліги, повідомляє сайт "Динамо".

Питання безпеки авіаперевезень команд КХЛ гостро встало після катастрофи 7 вересня, коли одразу після зльоту розбився Як-42 з ярославським "Локомотивом".

"Для перельотів "Динамо-Мінськ" буде виділено один з кращих літаків "Боїнг-737" з високопрофесійним, добре підготовленим досвідченим екіпажем і обслуговуючим персоналом, який одержав високу оцінку в минулому сезоні", - наголошується в повідомленні прес-служби.

До складу екіпажу буде включений фахівець з технічного забезпечення, в обов`язки якого входитиме контроль за техобслуговуванням в аеропортах інших міст.

Щоправда, аеродром Череповця, куди команда має вирушити на наступну гру, не може приймати "Боїнги". У цьому випадку динамівців повезе літак канадського виробництва - СRJ.