У Кіровограді на змаганнях загинув 14-річний призер чемпіонату Європи
14:19, 19 вересня 2011Спорт
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Юнак - родом з Донецької області
У Кіровограді вчора під час проведення відкритого Кубка міста серед юнаків та п`ятого етапу чемпіонату України з мотокросу на мотоциклах з коляскою загинув 14-річний спортсмен.
Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з власних джерел.
Юнак народився у місті Димитрів Красноармійського району Донецької області, бронзовий призер чемпіонату Європи 2009 року.
Етап чемпіонату України з мотокросу на мотоциклах з коляскою проходив у рамках спортивних заходів з нагоди відзначення 257-ї річниці заснування Кіровограда.
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