Шахтар представив своїх новачків (фото)

Лукареллі залишили на десерт

Сьогодні в прес-центрі РСК «Олімпійський» відбулася презентація новачків донецького «Шахтаря». Головний тренер «гірників» Мірча Луческу урочисто вручив новобранцям клубні футболки. Воротар Андрій П’ятов виступатиме під номером 30, захисникові Володимиру Езерському дістався 55, гравець центру поля Володимир Прийомов вибрав цифру 15, а нападаючий Олександр Гладкий зупинився на 21 номері. Журналісти звернули увагу на відсутність італійського новобранця «оранжево-чорних» Крістіано Лукареллі. Його презентація пройде завтра, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

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