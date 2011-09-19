Українці показали клас на набережній Москви-ріки

Члени марафонського клубу «Тарас Бульба» (команда мережі ресторанів української кухні «Корчма Тарас Бульба» в Москві) перемогли на «Московському міжнародному марафоні миру», зайнявши два перші місця.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, перше місце зайняв дворазовий переможець марафону (2010 і 2011 рр..) Олександр МАТВЕЙЧУК, а друге - переможець 2006 року Андрій ТОПТУН.

Спортсмени марафонського клубу «Тарас Бульба» останні 7 років поспіль виграють цей марафон, а також стають його призерами. Клуб виступає на змаганнях під прапором України.

У спортивному заході 18 вересня взяли участь як спортсмени, так і просто любителі бігу з 600 міст і населених пунктів Росії, а також із понад 40 зарубіжних країн усіх континентів.

Траса марафону проходить набережними Москви-ріки: марафон стартував на Василівському спуску й фінішував на Москворецькій вулиці. В рамках змагань учасники пробігли 42 км 195 м.

Московський міжнародний марафон миру проходить у Москві щорічно, починаючи з 1981 року, і є одним із найбільш масових марафонів, що проводяться на території Російської Федерації.