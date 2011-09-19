Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу

06:34, 19 вересня 2011
Спорт
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У наступному турі - матч Динамо - Шахтар

Закінчився 10-й тур Чемпіонату України з футболу

Кривбас - Металіст 0:1 (Кристальдо 67)

Шахтар - Ворскла 1:0 (Дентиньо 52)

Чорноморець - Динамо 1:2 (Політило 17 - Алієв 40 пен., Ярмоленко 42)

Арсенал - Олександрія 0:0

Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13)

Карпати - Оболонь 0:0

Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31)

Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)

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Матчі 11-го туру призначені на:

24 вересня

Ворскла (14) - Волинь (12)

Металіст (22) - Дніпро (12)

Динамо (26) - Шахтар (26)

25 вересня

Зоря (11) - Чорноморець (5)

Олександрія (9) - Кривбас (16)

Оболонь (5) - Арсенал (14)

26 вересня

Таврія (14) - Іллічівець (9)

Металург (13) - Карпати (7)

 

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