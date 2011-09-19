Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу
06:34, 19 вересня 2011Спорт
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У наступному турі - матч Динамо - Шахтар
Закінчився 10-й тур Чемпіонату України з футболу
Кривбас - Металіст 0:1 (Кристальдо 67)
Шахтар - Ворскла 1:0 (Дентиньо 52)
Чорноморець - Динамо 1:2 (Політило 17 - Алієв 40 пен., Ярмоленко 42)
Арсенал - Олександрія 0:0
Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13)
Карпати - Оболонь 0:0
Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31)
Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)
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Матчі 11-го туру призначені на:
24 вересня
Ворскла (14) - Волинь (12)
Металіст (22) - Дніпро (12)
Динамо (26) - Шахтар (26)
25 вересня
Зоря (11) - Чорноморець (5)
Олександрія (9) - Кривбас (16)
Оболонь (5) - Арсенал (14)
26 вересня
Таврія (14) - Іллічівець (9)
Металург (13) - Карпати (7)
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