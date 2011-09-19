Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу

У наступному турі - матч Динамо - Шахтар

Закінчився 10-й тур Чемпіонату України з футболу Кривбас - Металіст 0:1 (Кристальдо 67) Шахтар - Ворскла 1:0 (Дентиньо 52) Чорноморець - Динамо 1:2 (Політило 17 - Алієв 40 пен., Ярмоленко 42) Арсенал - Олександрія 0:0 Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13) Карпати - Оболонь 0:0 Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31) Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80) *** Матчі 11-го туру призначені на: 24 вересня Ворскла (14) - Волинь (12) Металіст (22) - Дніпро (12) Динамо (26) - Шахтар (26) 25 вересня Зоря (11) - Чорноморець (5) Олександрія (9) - Кривбас (16) Оболонь (5) - Арсенал (14) 26 вересня Таврія (14) - Іллічівець (9) Металург (13) - Карпати (7)

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