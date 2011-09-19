Тисячі сербів на вулицях святкують перемогу

00:54, 19 вересня 2011
Спорт
1677

Збірна виграла ЧЄ з волейболу

Тисячі жителів Сербії в неділю пізно ввечері вийшли на вулиці, щоб разом відсвяткувати перемогу чоловічої національної збірної на чемпіонаті Європи з волейболу, передає кореспондент РІА "Новости".

Збірна Сербії здобула чемпіонський титул у Відні, у фінальному матчі перегравши команду Італії з рахунком 3-1 (17:25, 25:20, 25:23, 26:24).

Після завершення фіналу в Белграді з`явилися колони автомобілів з національними символами, які з сиренами кружляли центром міста. Городяни, переважно молоді люди, скандували переможні гасла та імена гравців.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter