Тисячі сербів на вулицях святкують перемогу
00:54, 19 вересня 2011Спорт
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Збірна виграла ЧЄ з волейболу
Тисячі жителів Сербії в неділю пізно ввечері вийшли на вулиці, щоб разом відсвяткувати перемогу чоловічої національної збірної на чемпіонаті Європи з волейболу, передає кореспондент РІА "Новости".
Збірна Сербії здобула чемпіонський титул у Відні, у фінальному матчі перегравши команду Італії з рахунком 3-1 (17:25, 25:20, 25:23, 26:24).
Після завершення фіналу в Белграді з`явилися колони автомобілів з національними символами, які з сиренами кружляли центром міста. Городяни, переважно молоді люди, скандували переможні гасла та імена гравців.
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