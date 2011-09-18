Знайшли тіло загиблого альпініста з Харкова

Рятувальники виявили тіло загиблого українського альпініста на схилі гори Казбек в Північній Осетії на висоті п`ять тисяч метрів, повідомляє прес-служба республіканського МНС.

За даними МНС, у п`ятницю ввечері оперативному черговому північноосетинського пошуково-рятувального загону від громадянина України, жителя міста Харків, надійшло повідомлення про те, що на його стільниковий телефон надійшло SMS-повідомлення від учасників туристичної групи з Харкова, яка здійснює сходження на Казбек. У повідомленні йшлося про те, що загинув керівник групи Ігор Логвиненко, а самі туристи перебувають на висоті 4200 метрів на плато Спартака, їм не вдається зв`язатися з родичами Логвиненка.

"Інформація про загибель керівника групи підтвердилася. Тіло загиблого альпініста було на схилі, на висоті п`ять тисяч метрів, буквально за 30 метрів від вершини. Зараз вирішується питання про його транспортування на рівнину", - зазначається в повідомленні.

У роботах будуть задіяні рятувальники, що пройшли акліматизацію для роботи на висоті п`ять тисяч метрів. Крім того, вони евакуювали альпіністів, які припинили рух у зв`язку із загибеллю свого керівника.

"Планується, що сьогодні вони спустяться до висоти 3100 метрів, де зупиняться на нічліг. Рятувальні роботи проводяться в умовах негоди: туман, нульова видимість", - інформує регіональне МНС.

Туристична група з Харкова у складі шістьох осіб була зареєстрована в північноосетинському ПРЗ. Вийшовши на маршрут другої категорії складності 10 вересня, вона планувала завершити похід 27 вересня.