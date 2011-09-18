Динамо важко виграло в Одесі

Триває 10-й тур чемпіонату з футболу

Сьогоднішніми матчами завершиться 10-й тур Чемпіонату України з футболу Чорноморець - Динамо 1:2 (Політило 17 - Алієв 40 пен., Ярмоленко 42) Очікується початок матчів 17.30 Кривбас (16) - Металіст (19) 18.00 Шахтар (23) - Ворскла (14) 19.30 Арсенал (13) - Олександрія (8) Нагадаємо, що раніше зіграли Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13) Карпати - Оболонь 0:0 Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31) Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)

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