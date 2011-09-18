Динамо важко виграло в Одесі
17:21, 18 вересня 2011Спорт
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Триває 10-й тур чемпіонату з футболу
Сьогоднішніми матчами завершиться 10-й тур Чемпіонату України з футболу
Чорноморець - Динамо 1:2 (Політило 17 - Алієв 40 пен., Ярмоленко 42)
Очікується початок матчів
17.30 Кривбас (16) - Металіст (19)
18.00 Шахтар (23) - Ворскла (14)
19.30 Арсенал (13) - Олександрія (8)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13)
Карпати - Оболонь 0:0
Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31)
Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)
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