Результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

За жовтими картками - попереду Оболонь

Закінчилися чергові матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13) Карпати - Оболонь 0:0. 4:5 - за жовтими картками і 1:1 - за червоними Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31) Нагадаємо, що в п`ятницю зіграли... Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80) ...а в неділю тур завершать Чорноморець (5) - Динамо (23) Кривбас (16) - Металіст (19) Шахтар (23) - Ворскла (14) Арсенал (13) - Олександрія (8)

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