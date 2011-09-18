Результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу
08:17, 18 вересня 2011Спорт
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За жовтими картками - попереду Оболонь
Закінчилися чергові матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу
Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13)
Карпати - Оболонь 0:0. 4:5 - за жовтими картками і 1:1 - за червоними
Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31)
Нагадаємо, що в п`ятницю зіграли... Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)
...а в неділю тур завершать
Чорноморець (5) - Динамо (23)
Кривбас (16) - Металіст (19)
Шахтар (23) - Ворскла (14)
Арсенал (13) - Олександрія (8)
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