Результати матчів 10-го туру Чемпіонату України з футболу

08:17, 18 вересня 2011
Спорт
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За жовтими картками - попереду Оболонь 

Закінчилися чергові матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу

Іллічівець - Зоря 1:1 (Пуканич 42 - Коротецький 13)

Карпати - Оболонь 0:0. 4:5 - за жовтими картками і 1:1 - за червоними

Дніпро - Таврія 2:1 (Матеус 62, Коноплянка 72 - Аделейє 31)

Нагадаємо, що в п`ятницю зіграли... 

Волинь - Металург 0:2 (Чечер 40, Казарян 80)

...а в неділю тур завершать

Чорноморець (5) - Динамо (23)

Кривбас (16) - Металіст (19)

Шахтар (23) - Ворскла (14)

Арсенал (13) - Олександрія (8)

 

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