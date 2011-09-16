Кращі гравці «Шкіряного м’яча» стануть прапороносцями на Євро-2012

У Всеукраїнському дитячому футбольному турнірі «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» 2010/2011 рр. взяли участь близько мільйона дітей з більш як 50 тисяч команд практично з усіх куточків України.

Про це УНІАН повідомили організатори турніру.

15 вересня 2011 року в Києві завершився сезон 2010/2011 рр. Всеукраїнського дитячого футбольного турніру «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» та було оголошено про початок нового сезону.

На стадіоні навчально-тренувального комплексу ім. В. М. Баннікова відбулися останні ігри у середній віковій групі (1998 р. н.). Переможцем стала команда Львівської загальноосвітньої школи №73, що обіграла у фіналі своїх однолітків з Олександрійського колегіуму (м. Олександрія, Кіровоградської обл.) з рахунком 3:1.

Одразу після церемонії нагородження відбулася прес-конференція, присвячена підбиттю підсумків минулого сезону та організації проведення наступного турніру «Шкіряного м’яча».

За словами президента «Шкіряного м’яча – Кубка Coca-Cola» Андрія БІБИ, у турнірі сезону 2010/2011 взяли участь близько мільйона дітей з більш як 50 тисяч команд практично з усіх куточків України. «Це пласт, котрий знаходиться десь знизу величезної піраміди, яка закінчується національною збірною. Ми вже підготували хлопців, котрі грають у молодіжній збірній, це – брати ПАШАЄВИ, КОНОПЛЯНКА, ЛЬОПА. Це маленькі паростки. Думаю, завдяки нашим потужним партнерам - концерну Coca-Cola - ми поставимо ці змагання на більш високий рівень», - підкреслив А.БІБА.

У свою чергу генеральний директор компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна» Жан-Ноель РЕЙНО сказав, що компанія Coca-Cola працює у більш як 200 країнах світу та підтримує проекти, спрямовані, передусім, на розвиток активного, здорового способу життя та захист довкілля. «Для нас мета підтримки турніру «Шкіряний м’яч» абсолютно зрозуміла – це покращення здоров’я молоді. І, звичайно, знаходження молодих талантів, які потім продовжать цю практику», - відзначив Ж.-Н.РЕЙНО.

В Україні найвідомішим гравцем, що вийшов з «Шкіряного м’яча» є Сергій РЕБРОВ, а у Польщі з аналогічного турніру, який підтримує Coca-Cola, виріс відомий в Україні гравець збірної Маріуш ЛЕВАНДОВСЬКИЙ. Однак Ж.-Н.РЕЙНО відзначив більш високий рівень та розмах українського турніру.

Він також повідомив, що 8 найкращих гравців наступного турніру «Шкіряного м’яча» матимуть честь винести на фінальну гру УЄФА ЄВРО 2012 прапор однієї з команд-учасниць цього матчу.