Результати матчів 1-го туру Ліги Європи

Закінчився перший тур групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Усі три українські клуби, які виступають на цьому етапі турніру: Ворскла (група B), Динамо (група E) і Металіст (група G), - першими пропустили гол від суперника. Але підсумок виявився різним.

Полтавчани не змогли подолати дисципліновану оборону данців, і рахунок залишився 1:0 на користь суперника. Кияни дотисли не менш дисциплінованих гравців Сток Сіті наприкінці гри, і зрівняли рахунок - 1:1. Металіст у Відні використав другий тайм, щоб не тільки зрівнятися, а й вийти уперед - 1:2.

Другий тур - 29 вересня. Ворскла грає вдома з Ганновером. Динамо - на виїзді з Маккабі. Металіст у Харкові приймає Алкмаар.

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Усі результати першого туру

Група A

ПАОК - Тоттенхем 0:0

Шемрок Роверс - Рубін 0:3

Група B

Ганновер - Стандард 0:0

Копенгаген - Ворскла 1:0 (Норстранн 54 пен.)

Група C

Хапоель Т-А - Рапід Бухарест 0:1

ПСВ - Легія 1:0

Група D

Цюріх - Спортинг 0:2

Лаціо - Васлуй 2:2

Група E

Динамо - Сток Сіті 1:1 (Вукоєвич 90 - Жером 55)

Бешикташ - Маккабі Т-А 5:1

Група F

Слован Братислава - Атлетік 1:2

ПСЖ - Зальцбург 3:1

Група G

Алкмаар - Мальме 4:1

Аустрія Відень - Металіст 1:2 (Юн 7 - Гуей 56, Шав`єр 79 пен.)

Група H

Брюгге - Марибор 2:0

Бірмінгем - Брага 1:3

Група I

Удінезе - Ренн 2:1

Атлетіко - Селтік 2:0

Група J

Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака 1:0

Стяуа - Шальке 0:0

Група K

Вісла Краків - Оденсе 1:3

Фулхем - Твенте 1:1

Група L

Штурм - Локомотив 1:2

Андерлехт - АЕК 4:1

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Усі матчі другого туру, 29 вересня

Група A. Рубін - ПАОК, Тоттенхем - Шемрок Роверс

Група B. Стандард - Копенгаген, Ворскла - Ганновер

Група C. Легія - Хапоель Т-А, Рапід Бухарест - ПСВ

Група D. Васлуй - Цюріх, Спортинг - Лаціо

Група E. Маккабі Т-А - Динамо, Сток Сіті - Бешикташ

Група F. Зальцбург - Слован Братислава, Атлетік - ПСЖ

Група G. Металіст - Алкмаар, Мальме - Аустрія Відень

Група H. Брага - Брюгге, Марибор - Бірмінгем

Група I. Селтік - Удінезе, Ренн - Атлетіко

Група J. Шальке - Маккабі Хайфа, АЕК Ларнака - Стяуа

Група K. Твенте - Вісла Краків, Оденсе - Фулхем

Група L. Локомотив - Андерлехт, АЕК - Штурм