Результати матчів 1-го туру Ліги Європи
Три українські клуби зіграли по-різному
Закінчився перший тур групового раунду Ліги Європи УЄФА.
Усі три українські клуби, які виступають на цьому етапі турніру: Ворскла (група B), Динамо (група E) і Металіст (група G), - першими пропустили гол від суперника. Але підсумок виявився різним.
Полтавчани не змогли подолати дисципліновану оборону данців, і рахунок залишився 1:0 на користь суперника. Кияни дотисли не менш дисциплінованих гравців Сток Сіті наприкінці гри, і зрівняли рахунок - 1:1. Металіст у Відні використав другий тайм, щоб не тільки зрівнятися, а й вийти уперед - 1:2.
Другий тур - 29 вересня. Ворскла грає вдома з Ганновером. Динамо - на виїзді з Маккабі. Металіст у Харкові приймає Алкмаар.
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Усі результати першого туру
Група A
ПАОК - Тоттенхем 0:0
Шемрок Роверс - Рубін 0:3
Група B
Ганновер - Стандард 0:0
Копенгаген - Ворскла 1:0 (Норстранн 54 пен.)
Група C
Хапоель Т-А - Рапід Бухарест 0:1
ПСВ - Легія 1:0
Група D
Цюріх - Спортинг 0:2
Лаціо - Васлуй 2:2
Група E
Динамо - Сток Сіті 1:1 (Вукоєвич 90 - Жером 55)
Бешикташ - Маккабі Т-А 5:1
Група F
Слован Братислава - Атлетік 1:2
ПСЖ - Зальцбург 3:1
Група G
Алкмаар - Мальме 4:1
Аустрія Відень - Металіст 1:2 (Юн 7 - Гуей 56, Шав`єр 79 пен.)
Група H
Брюгге - Марибор 2:0
Бірмінгем - Брага 1:3
Група I
Удінезе - Ренн 2:1
Атлетіко - Селтік 2:0
Група J
Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака 1:0
Стяуа - Шальке 0:0
Група K
Вісла Краків - Оденсе 1:3
Фулхем - Твенте 1:1
Група L
Штурм - Локомотив 1:2
Андерлехт - АЕК 4:1
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Усі матчі другого туру, 29 вересня
Група A. Рубін - ПАОК, Тоттенхем - Шемрок Роверс
Група B. Стандард - Копенгаген, Ворскла - Ганновер
Група C. Легія - Хапоель Т-А, Рапід Бухарест - ПСВ
Група D. Васлуй - Цюріх, Спортинг - Лаціо
Група E. Маккабі Т-А - Динамо, Сток Сіті - Бешикташ
Група F. Зальцбург - Слован Братислава, Атлетік - ПСЖ
Група G. Металіст - Алкмаар, Мальме - Аустрія Відень
Група H. Брага - Брюгге, Марибор - Бірмінгем
Група I. Селтік - Удінезе, Ренн - Атлетіко
Група J. Шальке - Маккабі Хайфа, АЕК Ларнака - Стяуа
Група K. Твенте - Вісла Краків, Оденсе - Фулхем
Група L. Локомотив - Андерлехт, АЕК - Штурм