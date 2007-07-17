Рой Джонс викликав на бій Володимира Кличка і ще чотирьох боксерів

Американець Рой ДЖОНС-молодший, який довгий час вважався кращим боксером світу незалежно від вагової категорії, кинув виклик українському важкоатлетові Володимиру КЛИЧКУ, що володіє титулом IBF.

Р.ДЖОНС зробив свою гучну заяву після перемоги над співвітчизником Ентоні ХЕНШО в ніч з 14 на 15 липня, повідомляє інтернет-видання fightnews.com.

Окрім Владимира КЛИЧКА 38-річний американець викликав на бій Глена ДЖОНСОНА і Антоніо ТАРВЕРА, від яких він зазнав у цілому три поразки, а також Фелікса ТРИНІДАДА і Джермейна ТЕЙЛОРА. Відзначимо, що Володимир КЛИЧКО є єдиним представником важкої ваги з тих, з ким готовий битися Р.ДЖОНС.

Лента.ру відзначає, що Р.ДЖОНС має вдалий досвід виступів у важкій вазі. 1 березня 2003 року він відібрав титул WBA (Всесвітня боксерська організація) у мексиканця Джона РУЇСА. Після цього Р.ДЖОНС повернувся в напівважку вагу і з тих пір виборов три перемоги (зокрема в двох останніх боях) і потерпів три поразки.