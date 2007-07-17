Рой Джонс викликав на бій Володимира Кличка і ще чотирьох боксерів
Вагова категорія значення не має
|Рой ДЖОНС-молодший
Р.ДЖОНС зробив свою гучну заяву після перемоги над співвітчизником Ентоні ХЕНШО в ніч з 14 на 15 липня, повідомляє інтернет-видання fightnews.com.
Окрім Владимира КЛИЧКА 38-річний американець викликав на бій Глена ДЖОНСОНА і Антоніо ТАРВЕРА, від яких він зазнав у цілому три поразки, а також Фелікса ТРИНІДАДА і Джермейна ТЕЙЛОРА. Відзначимо, що Володимир КЛИЧКО є єдиним представником важкої ваги з тих, з ким готовий битися Р.ДЖОНС.
Лента.ру відзначає, що Р.ДЖОНС має вдалий досвід виступів у важкій вазі. 1 березня 2003 року він відібрав титул WBA (Всесвітня боксерська організація) у мексиканця Джона РУЇСА. Після цього Р.ДЖОНС повернувся в напівважку вагу і з тих пір виборов три перемоги (зокрема в двох останніх боях) і потерпів три поразки.