Металіст зрівняв рахунок і вийшов уперед
23:35, 15 вересня 2011Спорт
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Результати Ліги Європи (групи G-L)
Закінчилися перші матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА
Група G
Алкмаар - Мальме 4:1
Аустрія Відень - Металіст 1:2 (Юн 7 - Гуей 56, Шав`єр 79 пен.)
Група H Брюгге - Марибор 2:0
Бірмінгем - Брага 1:3
Група I
Удінезе - Ренн 2:1
Атлетіко - Селтік 2:0
Група J Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака 1:0
Стяуа - Шальке 0:0
Група K
Вісла Краків - Оденсе 1:3
Фулхем - Твенте 1:1
Група L Штурм - Локомотив 1:2
Андерлехт - АЕК 4:1
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