Металіст зрівняв рахунок і вийшов уперед

Результати Ліги Європи (групи G-L)

Закінчилися перші матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА Група G Алкмаар - Мальме 4:1 Аустрія Відень - Металіст 1:2 (Юн 7 - Гуей 56, Шав`єр 79 пен.) Група H Брюгге - Марибор 2:0 Бірмінгем - Брага 1:3 Група I Удінезе - Ренн 2:1 Атлетіко - Селтік 2:0 Група J Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака 1:0 Стяуа - Шальке 0:0 Група K Вісла Краків - Оденсе 1:3 Фулхем - Твенте 1:1 Група L Штурм - Локомотив 1:2 Андерлехт - АЕК 4:1

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter