Металіст зрівняв рахунок і вийшов уперед

23:35, 15 вересня 2011
Спорт
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Результати Ліги Європи (групи G-L)

Закінчилися перші матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА

Група G

Алкмаар - Мальме 4:1

Аустрія Відень - Металіст 1:2 (Юн 7 - Гуей 56, Шав`єр 79 пен.)

Група H

Брюгге - Марибор 2:0

Бірмінгем - Брага 1:3

Група I

Удінезе - Ренн 2:1

Атлетіко - Селтік 2:0

Група J

Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака 1:0

Стяуа - Шальке 0:0

Група K

Вісла Краків - Оденсе 1:3

Фулхем - Твенте 1:1

Група L

Штурм - Локомотив 1:2

Андерлехт - АЕК 4:1

 

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