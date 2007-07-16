Віталій Кличко впевнений у своїй перемозі

Почесний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій КЛИЧКО впевнений, що його повернення у великий спорт у бою проти американця Джаміля МАКЛАЙНА закінчиться перемогою.

Про це боксер заявив у понеділок на прес-конференції в Мюнхені.

"Це буде справжня битва. Я виключаю можливість своєї поразки в цьому поєдинку, - сказав він. - Я вже був чемпіоном, був на вершині, але я хочу ввійти до історії й стати кращим у світі суперважковиком у один і той же час із моїм братом".

Бій проти Дж.МАКЛАЙНА стане першим для КЛИЧКА-старшого після майже трирічної перерви в кар`єрі. Зустріч відбудеться 22 вересня в Мюнхені на арені Olympiahalle. А наступним суперником українського боксера вже в титульному поєдинку стане переможець зустрічі між росіянином Олегом МАСКАЄВИМ і американцем Семюелем ПІТЕРОМ.