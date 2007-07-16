Вулиці Багдада спорожніли, всі стежать за матчем збірної Іраку з футболу

У понеділок увечері вулиці Багдада немов вимерли. Практично всі жителі іракської столиці, включно до людей похилого віку і жінок, сидять перед екранами своїх телевізорів і стежать за перебігом матчу, що проходить в рамках Кубка Азії-2007, між футбольними збірними Іраку і султанату Оман.

У багдадських кафе, де є телевізори, немає жодного вільного місця. Бронювалися вони за кілька годин до початку гри. А за годину до початку гри в місті був розкуплений весь бензин, щоб заправити міні-електрогенератори, які в умовах хронічної відсутності електрики повинні гарантувати роботу телевізора.

Збірна Іраку підійшла до свого третього матчу в груповому турнірі з 4 очками, зігравши внічию з командою Таїланду і обігравши одного з фаворитів Кубка - збірну Австралії. Перемога в сьогоднішньому матчі гарантує їй вихід в 1/8 фіналу і обіцяє, як це було після перемоги над австралійцями, бурхливе тріумфування іракців.

"Футбол - єдине, що може принести нам сьогодні радість і об`єднати всіх іракців незалежно від їх етнічної і конфесійної приналежності", - сказав у розмові з кореспондентом РІА "Новости" студент Багдадського університету Мустафа Керім.

Перемогу над збірною Австралії, згадує він, на вулицях Багдада відзначали разом - шиїти, сунніти і курди... "Сподіваюся, ми переможемо Оман. Адже ми забули смак перемоги, смак радості", - сказав він.