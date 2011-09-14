У поразці «Шахтаря» Луческу звинувачує суддів

Після поразки в Порту (2:1) наставник "Шахтаря" Мірча Луческу висловився щодо суддівства.

- Я, звичайно, незадоволений. Програли матч, який дуже добре почали. Але все це було до того моменту, поки у нас не видалили першого гравця. Другий наш гол, до речі, був чистий. Ніхто не чіпав м`яч руками, як це зафіксував арбітр. З видаленнями не згоден. Так, був жорсткий підкат, але Ракицький максимум міг отримати попередження. Проте він встав, показавши, що з ним все гаразд, а суперник демонстрував, що він вмирає від цього зіткнення.

Після цього "Порту" контролював м`яч, хоч і ми могли відзначитися - двічі небезпечно бив головою Луїс Адріано. Господарям же довелося бити із-за меж штрафної, що вони робили не завжди точно. Ми ж добре закрилися на своїй половині поля, перекриваючи їм шлях до нашої штрафної.

Мене здивувала манера суддівства. У Лізі чемпіонів я таке суддівство не вітаю. Дуже часто суддя попадав під вплив публіки, яка дуже професійно чинила на нього тиск. Потрібно детально переглянути цей матч, щоб розібрати моменти. Шкода, що не вийшла та гра, яка мала вийти, а по суті була зіпсована. Сьогодні була покарана одна команда - "Шахтар".

Террикон