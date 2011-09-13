У Ялті зберуться тілоохоронці з 22 країн (список)

Чемпіонат світу з багатоборства охоронців відбудеться 23-27 вересня в Ялті, турнір збере бодігардов із 22 країн, повідомили УНІАН організатори змагань.

Показати «клас» приїдуть до Криму охоронці з України, Австралії, Вірменії, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Індії, Італії, Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, Норвегії, Македонії, Молдови, Росії, Румунії, США, Франції, Естонії.

«Пройдуть змагання з техніки і тактики захисту VIP під час пішого супроводу, рукопашного бою, індивідуальної швидкісної стрільбиі з різних положень, стрільби по "терористах" із автомобіля і по мішенях при пішому супроводі клієнта. Крім того, заплановані змагання на автомобілях з подолання смуги перешкод і з пошуку "вибухових" пристроїв», - говориться в прес-релізі.

Також відбудуться профільні семінари і виставки-продажі екіпіровки і спорядження для співробітників державних і приватних структур безпеки.

Змагання охоронців проводяться в Україні вже 14 років.