Кримінальну справу проти ФК «Ворскла» закрито

Кримінальну справу проти футбольного клубу «Ворскла» закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент клубу, мер Кременчука (Полтавська обл.) Олег БАБАЄВ.

За його словами, в офіс ФК «Ворскла» надійшла ухвала СБУ, в якій йдеться, що «кримінальну справу за фактом нецільового використання грошей футбольним клубом закрито».

Слідчі СБУ закрили справу з формулюванням "через відсутність складу злочину".

Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальну справу проти ФК «Ворскла» в липні цього року. Тоді силовики вилучили документи на ряді підприємств, які є спонсорами футбольного клубу (ХК «АвтоКрАЗ», ВАТ «Кременчукм’ясо» і ТОВ «Кременчуцький шкірзавод»).