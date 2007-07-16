Українка виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи

На чемпіонаті Європи зі стрільби, що триває в Гренаді (Іспанія), українка Наталія КАЛЬНИШ виборола золоту медаль континентальної першості у вправі МГ-6 (жіночий стандарт), випередивши німкеню Барбару ЛЕЧНЕР.

Про це УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, заначивши, що в цьому виді програми Україна вперше за часи незалежності здобула “золото”.

4 нагороди здобули наші стрілки у командних змаганнях. Перше місце виборола чоловіча збірна у складі Романа БОНДАРУКА, Тараса МАГМЕТА, Олександра ПЕТРІВА (вправа МП-8). Р.БОНДАРУК посів 2-е місце у швидкісній стрільбі з пістолету (вправа МП-8).

Другою у вправі МГ-6 стала жіноча збірна у складі Н.КАЛЬНИШ, Лесі ЛЕСКІВ та Олени ДАВИДОВОЇ. Бронзові нагороди завоювала чоловіча команда у складі Владислава ПРЯНІШНІКОВА, Олександра УЛЬВАКА та Олександра ЗІНЕНКА у стрільбі по рухомій мішені у вправах МГ-12 та МГ-11-а.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА привітав чемпіонів, призерів та тренерський склад з вдалим стартом на чемпіонаті Європи та побажав і надалі радувати своїми успіхами прихильників українського спорту.