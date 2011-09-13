Порту - Шахтар: на кого ставлять букмекери

Сьогодні донецький "Шахтар" стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Авторитетна букмекерська контора "William hill" оцінила шанси команд в матчах першого туру. Британці не вірять у донецький "Шахтар", якому належить грати в Португалії проти "Порту". Коефіцієнт на перемогу донецької команди складає 5,5. Перемога "драконів" оцінюється в 1,67, а нічия в матчі - 3,5, повідомляє Террикон.

Також букмекери не вірять у "Мілан". На перемогу італійців контора приймає ставки з коефіцієнтів 8,5, тоді як перемога "Барселони" оцінюється в 1,22.

Матч "Порту" - "Шахтар" почнеться о 21.45. Трансляція на телеканалі "1+1".