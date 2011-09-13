На Олімпіаді виявлять спортсменів з "кров'яним допінгом"

Профессор Девід Коуен, який очолює антидопінгову лабораторію Лондонської Олімпіади 2012 року, повідомив, що новий тест для упіймання спортсменів, які вдаються до реінфузії, буде вперше використаний в рамках Лондонської Олімпіади.

Реінфузія - збір і зворотнє вливання власної крові - в спорті прирівнюється до вживання допінгу і відома під назвою «кров`яний допінг». За рахунок збільшення кількості еритроцитів в крові, відповідно, поліпшується доставка кисню до тканин тіла.

Деякі переможці Олімпіад були звинувачені в "кров`яному допінгу", але науковцям досі не вдавалося придумати ефективний тест, здатний виявити, чи переливав спортсмен власну кров, зазначає Бі-бі-сі.