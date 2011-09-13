На Олімпіаді виявлять спортсменів з "кров'яним допінгом"
01:59, 13 вересня 2011Спорт
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Раніше тесту не існувало
Профессор Девід Коуен, який очолює антидопінгову лабораторію Лондонської Олімпіади 2012 року, повідомив, що новий тест для упіймання спортсменів, які вдаються до реінфузії, буде вперше використаний в рамках Лондонської Олімпіади.
Реінфузія - збір і зворотнє вливання власної крові - в спорті прирівнюється до вживання допінгу і відома під назвою «кров`яний допінг». За рахунок збільшення кількості еритроцитів в крові, відповідно, поліпшується доставка кисню до тканин тіла.
Деякі переможці Олімпіад були звинувачені в "кров`яному допінгу", але науковцям досі не вдавалося придумати ефективний тест, здатний виявити, чи переливав спортсмен власну кров, зазначає Бі-бі-сі.
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