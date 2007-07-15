Завершився матч Шахтар - Динамо
Вирішили не псувати один одному настрій
У чемпіонаті України з футболу стартував перший тур. Центральний матч не виявив переможця: у Донецьку київське "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" - 1:1.
Голи: 25 хвилина Гусєв навісив з правого флангу в центр штрафного, Рінкон головою переправив м`яч точно в кут воріт Андрія П’ятова.
59 хвилина “Шахтар” буквально заштовхав м`яч у ворота динамівців. Маріка прорвався по правому флангу в штрафний і в боротьбі з Родріго зробив навіс - м`яч після рикошету від ноги динамівця, сковзнув по поперечині, прилетів на дальню штангу, звідки Жадсон головою заніс м`яч у сітку.
Решта матчів першого туру завершилася з наступними результатами:
"Металург З" - "Карпати" 1:0
Голи: Кашевський 27
"Ворскла" - "Зоря" 1:1
Голи: Кравченко 90+2 - Цихмейструк 15
"Дніпро" - "Кривбас" 2:0
Голи: Самодин 3, Воробей 88
"Закарпаття" – "Таврія" 1:0
Гол: Бундаш 66
"Металіст" – "Нафтовик" 2:0
Голи: Девіч 22, 88
“Арсенал” – “Металург Д ” 1:3
Голи: Жоземар дос Сантос 58 - Косирін 28, 73, 89
Завершальний матч першого туру буде зіграний в середу між командами Чорноморець - ФК Харків.