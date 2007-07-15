Моурінью: Шева? А що з ним?

Жозе Моурінью в своєму інтерв`ю спростував чутки про можливе повернення Андрія Шевченка до Італії.

Відповідаючи на запитання про те чи залишиться Андрій у складі "Челсі" до початку нового сезону, Моурінью відповів: "Шева? А що з ним? Поняття не маю, що там вигадує преса, але Андрій працює на зборах нарівні зі всіма і зіграє з "Америкою" (Матч завершився перемогою "синіх". Андрій відіграв перший тайм, але не зміг відзначитися). Він дуже непогано виглядає на зборах і нічого не говорив мені про своє бажання залишити "Челсі".

ФК Челсі