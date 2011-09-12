Сьомін спростував чутки про свій прихід у збірну України
08:11, 12 вересня 2011Спорт
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"Ми всі помічники Блохіна"
Інформація про можливий прихід Юрія Сьоміна на посаду головного тренера збірної України, розповсюджена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.
Про це сам російський фахівець заявив в ефірі каналу "2+2".
"Це чистої води качка журналістів. Цього немає і не може бути, я - тренер "Динамо", а Олег Блохін - збірної", - категорично сказав Сьомін.
"Я йому повинен допомагати гравцями, я думаю, що йому треба допомагати гравцями", - продовжив він.
"Зміна не потрібна, тим більше збірна показала такий матч у Харкові... Ми всі помічники Блохіна", - наголосив він.
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