Сьомін спростував чутки про свій прихід у збірну України

Інформація про можливий прихід Юрія Сьоміна на посаду головного тренера збірної України, розповсюджена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це сам російський фахівець заявив в ефірі каналу "2+2".

"Це чистої води качка журналістів. Цього немає і не може бути, я - тренер "Динамо", а Олег Блохін - збірної", - категорично сказав Сьомін.

"Я йому повинен допомагати гравцями, я думаю, що йому треба допомагати гравцями", - продовжив він.

"Зміна не потрібна, тим більше збірна показала такий матч у Харкові... Ми всі помічники Блохіна", - наголосив він.

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