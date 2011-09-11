Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

20:48, 11 вересня 2011
Спорт
4316

У таблиці - двовладдя 

Сьогоднішніми матчами закінчився 9-й тур Чемпіонату України з футболу

Зоря - Дніпро 2:0 (Хомченовський 44, Білий 83)

Оболонь - Металург 0:1 (Казарян 62)

Динамо - Іллічівець 3:1 (Нінкович 14, Ярмоленко 68, Бутко 77 авт. - Кожанов 88)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Ворскла - Чорноморець 3:1 (Янузі 33, Громов 60, Ребенок 68 - Донець 81)

Олександрія - Карпати 1:1 (Кабанов 72 - Батиста 51)

Металіст - Арсенал 0:0

Шахтар - Волинь 5:1 (Адріано 18, 37, Едуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52)

Таврія - Кривбас 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодін 56, Сердюк 80)

***

Матчі 10-го туру призначені на:

16 вересня 

Волинь (12) - Металург (10)

17 вересня

Іллічівець (8) - Зоря (10)

Карпати (6) - Оболонь (4)

Дніпро (9) - Таврія (14)

18 вересня

Чорноморець (5) - Динамо (23)

Кривбас (16) - Металіст (19)

Шахтар (23) - Ворскла (14)

Арсенал (13) - Олександрія (8)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter