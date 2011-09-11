Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

У таблиці - двовладдя

Сьогоднішніми матчами закінчився 9-й тур Чемпіонату України з футболу Зоря - Дніпро 2:0 (Хомченовський 44, Білий 83) Оболонь - Металург 0:1 (Казарян 62) Динамо - Іллічівець 3:1 (Нінкович 14, Ярмоленко 68, Бутко 77 авт. - Кожанов 88) Нагадаємо, що раніше зіграли Ворскла - Чорноморець 3:1 (Янузі 33, Громов 60, Ребенок 68 - Донець 81) Олександрія - Карпати 1:1 (Кабанов 72 - Батиста 51) Металіст - Арсенал 0:0 Шахтар - Волинь 5:1 (Адріано 18, 37, Едуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52) Таврія - Кривбас 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодін 56, Сердюк 80) *** Матчі 10-го туру призначені на: 16 вересня Волинь (12) - Металург (10) 17 вересня Іллічівець (8) - Зоря (10) Карпати (6) - Оболонь (4) Дніпро (9) - Таврія (14) 18 вересня Чорноморець (5) - Динамо (23) Кривбас (16) - Металіст (19) Шахтар (23) - Ворскла (14) Арсенал (13) - Олександрія (8)

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