Шева готується до матчу проти «Сток-Сіті»

Нападник "Динамо" Андрій Шевченко, який відновлюється після травми, готується до матчу Ліги Європи проти англійського "Сток Сіті", хоча може вийти на поле вже у матчі проти "Іллічівця" (відбудеться сьогодні о 19.30).

Про це заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс, пише Чемпіон.

"Цілком можливо, що в неділю ми побачимо Шевченка на полі в матчі з "Іллічівцем". Але цілеспрямовано Андрій готується до поєдинку зі "Сток Сіті".