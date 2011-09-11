Шева готується до матчу проти «Сток-Сіті»
14:30, 11 вересня 2011Спорт
2787
Можливо, побачимо на полі й сьогодні
Нападник "Динамо" Андрій Шевченко, який відновлюється після травми, готується до матчу Ліги Європи проти англійського "Сток Сіті", хоча може вийти на поле вже у матчі проти "Іллічівця" (відбудеться сьогодні о 19.30).
Про це заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс, пише Чемпіон.
"Цілком можливо, що в неділю ми побачимо Шевченка на полі в матчі з "Іллічівцем". Але цілеспрямовано Андрій готується до поєдинку зі "Сток Сіті".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter