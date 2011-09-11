Адамек каже, що Кличко його не здивував

Польський суперважкоатлет Томаш Адамек визнав, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко перевершив його в суботньому бою.

"Від самого початку я знав, що бій складається не в мою користь. Я намагався переламати хід бою і перехитрити Віталія, але він розумний боксер, він був кращим сьогодні. Не думаю, що він мене чим-небудь здивував, він просто був кращий. З фізичної точки зору я в порядку, просто у мене багато розсічень. Я зможу жити нормальним життям. Це бокс, не шахи. У другому раунді я отримав удар, зміг зберегти свій баланс, проте кожен удар міняє вас, віднімає частину сил. Але я все одно старався", — цитує Адамека Fightnews.

Бій Кличко – Адамек відбувся 10 вересня у Вроцлаві (Польща) і завершився перемогою українця технічним нокаутом у 10-му раунді.

Чемпионат.ру