Віталій Кличко розповів, кого хоче нокаутувати наступним

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Віталій КЛИЧКО після перемоги над поляком Томашем АДАМЕКОМ назвав своїм можливим майбутнім суперником британця Девіда ХЕЯ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це В.КЛИЧКО сказав на прес-конференції у Вроцлаві після бою з Т.АДАМЕКОМ.

«Не знаю, хто буде моїм наступним суперником. Дайте мені кілька тижнів відпочинку, і тоді можу це оголосити”, - сказав спочатку В.КЛИЧКО, проте одразу додав, що одним із потенційних противників може бути британець.

«Знаю, що Девід ХЕЙ хоче зі мною битись, і я теж хочу, бо він зачепив мене особисто і мого брата, і тому хочу його нокаутувати», - сказав В.КЛИЧКО.

У свою чергу Т.АДАМЕК назвав В.КЛИЧКА «занадто мудрим», аби нав’язати йому свій спосіб ведення двобою.

«Відчував, що бій не точиться так, як би я хотів. Намагався якось обдурити противника, однак він був занадто мудрим», - сказав польський боксер.

Т.АДАМЕК попросив вибачення у своїх уболівальників за програш, зауваживши, що український боксер мав значно кращі «фізичні переваги» в бою.

Він також запевнив, що не зазнав серйоних травм та почувається добре.

В.КЛИЧКО назвав нелегким поєдинок з Т.АДАМЕКОМ, відзначивши швидкість та витривалість свого соперника. «АДАМЕК є найкращим, але не у важкій вазі», - додав він.