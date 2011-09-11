Кличко: Адамек їв як важковаговик

Українській боксер-важковаговик Віталій Клічко у суботу захистив титул чемпіона світу за версією WBC (Світова боксерська рада), перемігши поляка Томаша Адамека технічним нокаутом в 10-му раунді: суддя зупинив бій за явною перевагою (онлайн-трансляція на Ленте.ру).

"Він дуже швидкий, і він добрий боксер, але недостатньо добрий для цієї ваги, це інший клас. Він їв як важковаговик, але важковаговиком треба народитися, не можна просто перейти на інший ступінь", - зазначив Клічко, коментуючи зустріч з Адамеком.

"Віталій був просто найкращим, цьому вчишся в спорті. Коли я вийшов на ринг, я думав, що як завжди виграю бій. Я зробив все що міг, але цього було замало", - наводить слова Agence France-Presse, що програв.