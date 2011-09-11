Кличко переміг у Вроцлаві

Українській боксер Віталій Кличко переміг поляка Томаша Адамека і всьоме захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

Бій відбувся у суботу на збудованому до Євро-2012 футбольному стадіоні у Вроцлаві (Польща).

Кличко, маючи значну перевагу впродовж всього бою, отримав перемогу технічним нокаутом в 10-му раунді.

Старший з братів виграв 43-й бій у професійній кар`єрі (40 з них нокаутом), а поляк зазнав другої поразки.

Брати Клички залишаються володарями чотирьох чемпіонських титулів за найпрестижнішими версіями. Володимир - володар чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO і WBA, а Віталій має титул чемпіона WBC, зазначає РІА "Новости".