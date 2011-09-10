Результати матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Ворскла додала 3 очки, Металіст - ні

Закінчуються сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу Ворскла - Чорноморець 3:1 (Янузі 33, Громов 60, Ребенок 68 - Донець 81) Олександрія - Карпати 1:1 (Кабанов 72 - Батисту 51) Металіст - Арсенал 0:0 Нагадаємо, що вчора зіграли Шахтар - Волинь 5:1 (Адріано 18, 37, Едуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52) Таврія - Кривбас 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодін 56, Сердюк 80) ... а завтра тур завершать Зоря (7) - Дніпро (9) Оболонь (4) - Металург (7) Динамо (20) - Іллічівець (8)

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