Челсі переміг Америку

Англійський футбольний клуб «Челсі» переміг в гостях у товариському матчі з рахунком 2:1 мексиканський клуб «Америка». Як повідомляє AP, голи забили Джон Террі, Флоран Малуда за «Челсі» і Хуан Карлос Моськеда за «Америку». Жозе Моурінью дуже задоволений. Його нове придбання - Флоран Малуда показав сміливий дебют, а команда здобула перемогу в першому матчі передсезоння. Нагадаємо, Малуда перейшов до «синіх» за 27 мільйонів доларів з французького чемпіона “Ліона” у вівторок.