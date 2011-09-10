Українські спортсмени здобули 164 ліцензії на Олімпіаду-2012

Українські спортсмени здобули 164 ліцензії на право участі в ХХХ літніх Олімпійських іграх, які пройдуть у 2012 році в Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту, про це голова відомства Равіль САФІУЛЛІН заявив у своєму виступі на урочистостях з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту та підбиття підсумків 20-річчя розвитку спорту в незалежній Україні.

За його словами, станом на початок вересня українці здобули ліцензії, зокрема, з таких видів спорту: легкої атлетики (71 ліцензія), стрільби кульової (8), плавання (46), сучасного п’ятиборства (2), стрибків у воду (6), стрільби з лука (6), кінного спорту (4), байдарка і каное (2), веслування академічного (19).

«Загалом, ми розраховуємо завоювати понад 300 олімпійських ліцензій», - додав Р.САФІУЛЛІН.

Голова Державної служби молоді та спорту додав, що протягом 2011 року в олімпійських видах спорту українці на чемпіонатах світу та Європи завоювали 22 золотих, 22 срібних та 31 бронзову медалі. Ці здобутки дають підстави сподіватися на високі результати української команди на ХХХ літніх Олімпійських іграх, додав він.