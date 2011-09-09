Шахтар легко розбив Волинь
21:17, 09 вересня 2011Спорт
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Розпочався 9-й тур чемпіонату з футболу
Відбулися перші матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар - Волинь 5:1 (Адріано 18, 37, Едуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52)
Таврія - Кривбас 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодін 56, Сердюк 80)
Завтра тур продовжать
Ворскла (11) - Чорноморець (5)
Олександрія (7) - Карпати (5)
Металіст (18) - Арсенал (12)
...і в неділю завершать
Зоря (7) - Дніпро (9)
Оболонь (4) - Металург (7)
Динамо (20) - Іллічівець (8)
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