Шахтар легко розбив Волинь

Розпочався 9-й тур чемпіонату з футболу

Відбулися перші матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - Волинь 5:1 (Адріано 18, 37, Едуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52) Таврія - Кривбас 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодін 56, Сердюк 80) Завтра тур продовжать Ворскла (11) - Чорноморець (5) Олександрія (7) - Карпати (5) Металіст (18) - Арсенал (12) ...і в неділю завершать Зоря (7) - Дніпро (9) Оболонь (4) - Металург (7) Динамо (20) - Іллічівець (8)

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