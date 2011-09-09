Шахтар легко розбив Волинь

21:17, 09 вересня 2011
Спорт
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Розпочався 9-й тур чемпіонату з футболу

Відбулися перші матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Волинь 5:1 (Адріано 18, 37, Едуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52)

Таврія - Кривбас 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодін 56, Сердюк 80)

Завтра тур продовжать

Ворскла (11) - Чорноморець (5)

Олександрія (7) - Карпати (5)

Металіст (18) - Арсенал (12)

...і в неділю завершать

Зоря (7) - Дніпро (9)

Оболонь (4) - Металург (7)

Динамо (20) - Іллічівець (8)

 

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