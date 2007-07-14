Майбутній стадіон ФК ”Дніпро” - єдиний, що відповідає умовам УЄФА

18:39, 14 липня 2007
Спорт
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Кількість глядацьких місць – 31 тисяча. Орієнтований термін здачі – вересень 2007 року. Вартість проекту - 50 млн. доларів

Майбутній стадіон ФК ”Дніпро” у Дніпропетровську - єдиний в Україні, що повністю відповідає вимогам УЄФА. Місць – 31 тисяча. Термін здачі – вересень 2007 р. Вартість проекту - 50 млн. доларів.

Будущий стадион ФК ”Днепр” в Днепропетровске - единственный в Украине, полностью отвечающий требованиям УЕФА. Мест – 31 тысяча. Срок сдачи – сентябрь 2007 г. Стоимость проекта - 50 млн. долларов.

Будущий стадион ФК ”Днепр” в Днепропетровске - единственный в Украине, полностью отвечающий требованиям УЕФА. Мест – 31 тысяча. Срок сдачи – сентябрь 2007 г. Стоимость проекта - 50 млн. долларов.

Фото Фото Дмитра Стаховського / УНІАН

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