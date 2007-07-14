Майбутній стадіон ФК ”Дніпро” - єдиний, що відповідає умовам УЄФА
18:39, 14 липня 2007Спорт
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Кількість глядацьких місць – 31 тисяча. Орієнтований термін здачі – вересень 2007 року. Вартість проекту - 50 млн. доларів
|Майбутній стадіон ФК ”Дніпро” у Дніпропетровську - єдиний в Україні, що повністю відповідає вимогам УЄФА. Місць – 31 тисяча. Термін здачі – вересень 2007 р. Вартість проекту - 50 млн. доларів.
Фото Фото Дмитра Стаховського / УНІАН
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