Матчі Динамо в Лізі Європи покаже «1+1»
12:01, 09 вересня 2011Спорт
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В продажу - квитки на Сток-Сіті
Усі матчі київського "Динамо" в груповому раунді Ліги Європи в прямому ефірі буде транслювати канал 1+1.
Нагадаємо, перший поєдинок цієї стадії турніру команда Юрія Сьоміна проведе вже в найближчий четвер - в Києві, проти англійського "Сток Сіті".
Початок цієї зустрічі - о 20:00.
Повідомлялося, що у продажу з`явилися квитки на перший матч групового турніру Ліги Європи "Динамо" (Київ, Україна) - "Сток Сіті" (Англія).
Нагадаємо, крім "Сток Сіті" суперниками "Динамо" в груповому раунді Ліги Європи будуть турецький "Бешикташ" та ізраїльський "Маккабі".
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