Матчі Динамо в Лізі Європи покаже «1+1»

Усі матчі київського "Динамо" в груповому раунді Ліги Європи в прямому ефірі буде транслювати канал 1+1.

Нагадаємо, перший поєдинок цієї стадії турніру команда Юрія Сьоміна проведе вже в найближчий четвер - в Києві, проти англійського "Сток Сіті".

Початок цієї зустрічі - о 20:00.

Повідомлялося, що у продажу з`явилися квитки на перший матч групового турніру Ліги Європи "Динамо" (Київ, Україна) - "Сток Сіті" (Англія).

Нагадаємо, крім "Сток Сіті" суперниками "Динамо" в груповому раунді Ліги Європи будуть турецький "Бешикташ" та ізраїльський "Маккабі".

Gazeta.ua