Тренер Кличка сказав, коли Віталій піде з боксу

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко завершить кар’єру через два або три поєдинки. Про це заявив тренер українського боксера Фріц Здунек.

«Віталій проведе ще два або три бої перед тим, як завершити кар`єру. Не думаю, що більше», — сказав німецький тренер.

У 2005 році боксер вже йшов з професійного спорту, проте в 2007-му оголосив про повернення на ринг. Найближчої суботи Віталій Кличко, якому у липні виповнилося 40 років, належить захищати титул чемпіона у поєдинку з поляком Томашем Адамеком. Бій пройде на футбольному стадіоні у польському Вроцлаві.

На думку Здунека, українцеві не складе проблем отримати перемогу у майбутньому поєдинку, навіть незважаючи на потужну підтримку, яку Адамеку забезпечать домашні трибуни.

«Щоб Віталій програв? Ніколи. Морально і фізично він настільки сильний, що абсолютно виключено, щоб щось пішло не так», — сказав Ф.Здунек.

Віталій Кличко вважає майбутній поєдинок з польським боксером Т.Адамеком прекрасним тестом для Вроцлава та його стадіону напередодні проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Вчора я гуляв по Вроцлаву і побачив прекрасний стадіон, який повністю готовий до поєдинку. Я навіть оглянув арену майбутнього бою з літака. Дуже радий, що стадіон готовий, а багато людей у ​​всьому світі будуть спостерігати за боєм. Сподіваюся, що в контексті майбутнього Євро-2012 наш поєдинок на новому стадіоні стане хорошим передмовою до того, що на нас чекає в Україні та Польщі в наступному році», — сказав Віталій Кличко.

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