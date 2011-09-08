35 хокеїстів висловили бажання виступати за ярославський "Локомотив"

За ярославський ХК "Локомотив", гравці якого загинули в авіакатастрофі, висловили бажання виступати більш як 35 спортсменів, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив президент Континентальної хокейної ліги (КХЛ) Олександр Медведєв в інтерв`ю телеканалу "Росія 24". За його словами, йдеться навіть про те, що, принаймні, перший сезон заробітну плату цим гравцям платитимуть клуби, які вони залишать.

Раніше О.Медведєв повідомляв, що все 18 клубів КХЛ підтримали ідею виділити по кілька гравців, щоб сформувати нову команду в Ярославлі. Він також сказав, що у зв`язку з трагічними подіями в Ярославській області старт четвертого сезону чемпіонату КХЛ з хокею перенесений на 12 вересня.

Учора президент Федерації хокею Росії Вячеслав Третьяк також зазначив, що ФХР спільно з Континентальною хокейною лігою, "зробить нову команду" в Ярославлі, щоб продовжити традиції "Локомотива".

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Керівництво Континентальної хокейної ліги (КХЛ) і губернатор Ярославської області Сергій Вахруков обговорили на зустрічі в Ярославлі майбутнє ХК "Локомотив" і ухвалили, що він продовжить виступ у розіграші КХЛ, повідомив РІА "Новости" знайомий з ситуацією співрозмовник.

За його словами, розглядаються два варіанти формування складу: перший - "Локомотив" продовжить виступ своїм молодіжним складом; другий - буде одна п`ятірка з молодіжки "Локомотива" плюс хокеїсти з інших клубів КХЛ.