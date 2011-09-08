Форвард «Шахтаря» потрапив у ДТП

У Донецьку сталася ДТП за участю кількох автомобілів.

Як повідомляє Террикон, особливо привертав увагу дорогий синьо-блакитний "Мазераті", як виявилося, власником якого є нападник "Шахтаря" і збірної України Євген Селезньов.

Очевидно, футболіст не розрахував гальмівний шлях і врізався в автомобіль, який стояв попереду. Той, у свою чергу, за інерцією вдарив ще одне авто.

Проте у "Мазераті" постраждав не тільки капот, але й задня частина, в яку "в`їхав" ще один учасник ДТП.

Судячи з пошкоджень автомобілів, головний збиток буде фінансовий. Фізично ніхто не постраждав.

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