У Києві на Міністерці збудують Центр конярства та кінного спорту

На Оболоні біля озера Редькіне (Міністерка) побудують Головний сервісний селекційно-технологічний центр конярства та кінного спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради 12 липня.

Зокрема, депутати ухвалила рішення передати ТОВ «Дніпровська Рів`єра» з цією метою земельні ділянки на вулиці Павла Дибенка, 9 та вул. Богатирській (біля озера Редькіне) в Оболонському районі Києва.

Згідно з документом рішення, товариству передається в довгострокову оренду на 15 років загалом 20,54 га землі для будівництва центру конярства та кінного спорту. При цьому 1,8 га біля озера Редькіне виключаються з переліку озеленених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених насаджень загального користування на період після 2010 р.

Як зазначається в пояснювальній записці, передана товариству територія має часткову забудову.

Згідно з офіційною інформацією сайту міської влади “День Києва 2007” (http://day.kmv.gov.ua), у травні 2005 р. сесія Київради ухвалила рішення про продаж двох земельних ділянок загальною площею 46 га в урочищі Оболонь на вулиці Богатирській, на північ від затоки Верблюд в Оболонському районі, які були продані ТОВ "Дніпровська Рив’єра" за 96 млн. грн. для будівництва, експлуатації і обслуговування індивідуальної котеджной забудови і для будівництва головного сервісного селекційний-технологічного центру конярства і кінного спорту.